Seduta di rifinitura per il Messina in vista del match di domani pomeriggio a Latina. Per questo scontro salvezza, il tecnico Capuano riavrà a disposizione Fazzi e Damian, tornato negativo e sportivamente idoneo dopo il Covid. Difficile, però, che venga impiegato dal primo minuto. Confermate le assenze di Tiago Goncalves e Baldè. Al di là della formazione che sarà schierata al “Francioni” sarà fondamentale l'approccio al match e sfoderare una prova di carattere.

