Il sindaco De Luca nei mesi scorsi lo aveva definito il regolamento “ganasce”. Sono state approvate ieri in consiglio comunale le nuove regole per la riscossione coattiva dei crediti, cioè le somme di chi non paga multe, sanzioni e tasse. Una seduta che però è sfociata nell'ennesima bagarre tra l'assessore Dafne Musolino e il presidente dell'aula Claudio Cardile.

