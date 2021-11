Più ombre che luci nella cura del verde cittadino. Molte aiuole versano in stato di abbandono. Spazi anche molto centrali, vicino a palazzi istituzionali, non sono curati come meriterebbero. Responsabilità sicuramente di amministratori e cittadini ma anche di chi si è assunto l'impegno di occuparsene.

© Riproduzione riservata