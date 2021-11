Protestano gli abitanti di Mili S.Pietro per il retromarcia compiuto nel lungo percorso verso la raccolta differenziata dei rifiuti. Da alcuni giorni il servizio porta a porta che era ormai diventato una buona abitudine della cittadinanza, è stato interrotto dalla Messinaservizi in alcune vie con le scalinate per lasciare spazio ai carrellati comuni. Tutto questo sembra stia avvenendo anche a Mili S.Marco e a Pezzolo.

© Riproduzione riservata