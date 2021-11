Messina, al via la campagna antinfluenzale

Entra nel vivo la campagna antinfluenzale 2021/2022 e anche la Sicilia e Messina si attrezzano per dare a tutta la popolazione che la richiede la copertura vaccinale per l'influneza stagionale che quest'anno, spiegano gli esperti, si preannuncia più aggressiva del solito. Sono già arrivate in città e inprovicnia le prime 20mila dosi di vaccini per gli ultra 65enni. E entro la prossima settimana arriveranno quelli per tutti. Ad assicurarlo l'Asp di Messina che raccomanda l'adesione alla campagna soprattutti ai più fragili.

