Maltempo a Messina, attivata in Prefettura l'Unità di crisi

E' riunita da ieri sera in Prefettura l'unità di crisi per monitorare gli interventi necessari a garantire l'incolumità dei cittadini e la sicurezza del territorio. In città e nei comuni limitrofi istituiti presidi territoriali con compiti di vigilanza. Chiuse scuole, università, uffici pubblici, ville e cimiteri. L'allerta meteo di questi giorni, dopo i fatti di Catania, ha fatto sì che la Prefettura attivasse nel pomeriggio di ieri il Centro di coordinamento Soccorsi. Dalle 23,30 l'Unità di Crisi è al lavoro per pianificare tutte quelle attività di emergenza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Il tavolo è operativo 24 ore su 24. Attivazione anche “presidi territoriali” con compiti di vigilanza.

© Riproduzione riservata