Singolare festa questa mattina al centro Helen Keller di San Jachiddu. I festeggiati erano i cani guida. Le loro gambe sono gli occhi di chi ha perso la vista. Alla manifestazione tanti bambini e le loro famiglie affidatarie per 10 mesi dei cani che poi vengono affidati a i ciechi. Il sindaco Cateno De Luca ha annunciato che la città metropolitana sta per acquistare l'ex città del ragazzo. Una struttura che potrebbe ospitare il centro di addestramento per cani guida.

