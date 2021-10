Green pass a Messina: comune e ATM si organizzano

A Palazzo Zanca il direttore generale Federico Basile sta mettendo a punto le modalità di controllo dei green pass per tutti i lavoratori. Sono oltre mille i dipendenti comunali, si opterà per controlli attraverso un database. Anche l'Atm oggi emana le sue linee guida e chiederà ai suoi lavoratori di informare preventivamente sul possesso del certificato verde. L'azienda trasporti sta organizzando controlli in tutti i luoghi di accesso, dalla sede di via La Farina ai box vendita.

© Riproduzione riservata