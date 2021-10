Anche a Messina oggi sciopero generale dei sindacati autonomi che in tutta Italia hanno incrociato le braccia nei servizi di trasporto pubblico locale. In città presidio davanti la Prefettura e qualche disagi per i servizi Atm, sospese alcune linee per l'intera giornata. Diversi i motivi alla base della protesta, sullo sfondo anche il green pass.

