Vaccini, da oggi anche nelle farmacie: a Messina e provincia sono 32 quelle attive VIDEO

Scendono in campo anche le farmacie per dare una mano alla campagna vaccinale. Si registra però una certa tensione a livello regionale per la posizione bassa della Sicilia in tema immunizzazioni. Messina vicina ad essere zona ad alto rischio con 21 comuni lontanissimi dal 75% previsto e oggi si aggiunge una polemica tra il presidente della regione e i medici di famiglia. “Se avessero aderito da subito, ha detto Musumeci, non ci troveremmo in questa situazione”. Risponde piccat a la FIMMG, che si apre al confronto.

