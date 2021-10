Covid a Messina: si valutano le zone ad alto rischio, il capoluogo tra queste

Per arrivare al target previsto per le vaccinazioni che farebbero evitare la zona rossa Messina è ancora piuttosto lontana. Di questo passo ci vorrebbero dalle 5 alle 8 settimane per raggiungere gli standard richiesti. Oltre ai 21 comuni del messinese che rischiano di essere catalogati come zona ad alto rischio Messina città non è esente. E così mentre i fragili, tra i vaccinati, si apprestano a fare la terza dose come consigliato, mancano all'appello 64mila persone per le vaccinazioni.

