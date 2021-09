Oltre duecento milioni sono in corso di investimento da parte del gruppo Caronte Tourist per l'acquisto di 4 nuove navi alimentate a Gnl, gas naturale liquefatto. La prima nave tra quelle acquistate sarà usata per i collegamenti con le isole Eolie. Sullo Stretto in arrivi due navi gemelle della Elio. Per la svolta green si attende però il grande deposito che dovrà realizzare l'Autorità di sistema con i 30 milioni stanziati dallo Stato.

