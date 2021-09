Da domani e per tre giorni sarà chiuso lo svincolo di San Filippo in entrata dalla SS 114 verso l'autostrada. Il provvedimento adottato dal Dipartimento Servizi Tecnici —Servizio di Politiche Energetiche del Comune per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. Sarà l'occasione per Messinaservizi per continuare la pulizia straordinaria dei rifiuti dall'importante arteria.

