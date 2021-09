Messina, al Policlinico morta donna di 84. Prenotazioni per i vaccini a rilento

Oggi un altro decesso al Policlinico nei reparti per pazienti Covid. Una donna di 84 anni. A Messina intanto non sembra registrarsi l'impennata di prenotazioni del vaccino come è avvenuto in molte parti d'Italia. Quello che si teme è che gli ultimi giorni possa esserci l'assalto agli hub per chi ha atteso un cambiamento delle leggi fino alla fine.

Una donna di 84 anni, deceduta ieri al Policlinico, è l’ultima vittima del Covid a Messina. I ricoveri, invece, sono 96, due in meno rispetto a ieri: 50 al Policlinico (di cui 7 in rianimazione), 25 al Papardo (di cui 7 in rianimazione), 7 all’Irccs Piemonte e 14 a Barcellona.

