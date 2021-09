Messina, 31esima vittima di Covid nel mese di settembre. Via alla school vax

Una donna non vaccinata di 82 anni è la 31esima vittima del Covid in questo mese di settembre che viene comunicata dall'Ufficio Commissariale. L'età delle persone che stanno perdendo la vita si è abbassata e si è stabilizza, in media, nella fascia 50/70 anni. Incentivare la campagna vaccinale rimane obiettivo primario del mondo sanitario. E quella che si apre domani è una settimana ricca di novità per la campagna vaccinale che vede al via la terza dose di vaccino contro il Covid 19 per le categorie più fragili, trapiantati e immunodepressi. Anche le scuole in primo piano con l'iniziativa school vax che sarà rivolta agli studenti tra i 12 e i 19 anni. Altre interessanti proposte riguardano le imprese con un protocollo attivato con la Camera di Commercio per le aziende covid free che applicheranno sconti ai nuovi vaccinati.

