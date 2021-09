Entro metà ottobre inizieranno i lavori per demolire la baraccopoli di Fondo Fucile. Novecentomila euro per l'appalto già assegnato. Si partirà con la rimozione dell'amianto. Intanto, il capogruppo di Fratelli d'Italia Libero Gioveni, chiede una seduta straordinaria del consiglio comunale in cui venga ascoltato il prefetto Di Stani nella sua qualità di commissario per il risanamento.

