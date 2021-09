Si fa sempre più strada il movente della rapina per l'omicidio della clochard Concetta Gioè, uccisa con numerose coltellate accanto al sagrato della chiesa di S.Caterina. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano chiaramente un uomo avvicinarsi al giaciglio della donna e poi fuggire con la borsa non ancora ritrovata così come l'arma del delitto. Domani udienza di convalida per il 70enne Pietro Miduri fermato con l'accusa di omicidio volontario.

