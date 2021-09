Covid: ancora contagi all'ospedale "Piemonte" di Messina

All'ospedale Piemonte ancora contagi tra gli operatori. Nuovo stop di cinque giorni per i ricoveri di tre reparti che avevano riaperto ieri sera. Restano aperti gli ambulatori. Sale il numero dei degenti negli ospedali messinesi che adesso sono 120, 18 dei quali in rianimazione. Ancora una vittima. Si tratta di una donna non vaccinata. Secondo gli esperti di Covistat 19 la quarta ondata in Sicilia sta comunque frenando. A Messina Rt e incidenza al di sopra della media regionale

© Riproduzione riservata