Un crowdfunding per realizzare il suo sogno: un museo del mare che partirà con le sue opere in ferro e acciaio dedicate a chi il mare lo abita: i pesci. Fabio Pilato, artista visionario ha già raccolto oltre 12 mila euro e deve arrivare quota quarantamila ma chieda aiuto al Comune per trovare una sede idonea. Il 14 agosto presenterà la sua più grande scultura: uno squalo bianco lungo cinque metri che pesa mezza tonnellata.

