Scatta da oggi l'obbligo del Green pass per bar e ristoranti per le consumazioni al tavolo in ambiente chiuso. Multe da 400 a 1000 euro sia per l'esercente che per l'avventore in caso di trasgressione. Carta verde a scuola obbligatoria per i docenti e per gli studenti universitari. Green pass anche per mezzi di trasporto a lunga percorrenza dall'1 settembre. Esentati gli aliscafi per le Eolie, i traghetti in servizio sullo Stretto e i bus urbani e regionali.

