Una seduta di fuoco ieri sera a Palazzo Zanca. Sulla Tari 2021 il sindaco De Luca ha incassato la terza sconfitta, non è passata neanche la presa d'atto politica che il sindaco aveva chiesto dopo aver scavalcato la volontà di non aumentare le bollette dei rifiuti. Non sono mancati i momenti di tensione in aula. Ma il sindaco va per la sua strada, anche se adesso si attenderà un parere dall'ente di controllo Arera.

© Riproduzione riservata