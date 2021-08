Continua lo scontro sulla Tari 2021. Oggi si torna in aula per la terza volta, il sindaco ha deciso di approvare con un suo decreto le tariffe bocciate dal consiglio, ma si chiede comunque la fiducia dell'aula. Ieri sera la buona notizia per i 32 lavoratori di Messinaservizi a cui scadeva il contratto. Durissime le parole di De Luca nei confronti di una parte dell'aula

