Incendi, dura poco la tregua a Messina e nella provincia: 15 squadre di vigili in azione

E' durata poco la tregua degli incendi. Nuovi fronti si sono aperti e molti sono anche vicini ai centri urbani. In città fiamme a nord e a sud. A Faro Superiore Vigili del fuoco in azione in contrada Feudo degli Ammalati nei pressi di un maneggio.

A Galati le fiamme sono molto vicine alla Statale e ad alcuni depositi commerciali. Le fiamme hanno anche superato l'ostacolo dell'alveo di un torrente. In provincia volano i canadair a Librizzi. Roghi a Roccella Valdemone, Torrenova, e a Barcellona a Gala e in via Vallone. 15 le squadre dei vigili all'opera.

Nel filmato il Canadair al lavoro oggi a Librizzi.

