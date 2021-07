Messina, fiamme anche sul torrente Trapani VIDEO

Ancora fiamme a Messina: dopo gli incendi a Camaro, San Giovannello e San Michele, un nuovo rogo anche sulle colline del Torrente Trapani.

Un vasto incendio, e un fumo denso, sta interessando la zona e creando le prime preoccupazioni in attesa dell'ennesimo intervento in pochi giorni dei vigili del fuoco, chiamati davvero agli straordinari per domare le fiamme che stanno colpendo vari punti collinari della città.

Intanto si registra visibilità molto compromessa in tangenziale soprattutto nei pressi dello svincolo di Giostra. Sul posto intervento dei vigili del fuoco impossibilitati a raggiungere l’epicentro del rogo.

Foto di Davide Fragale

© Riproduzione riservata