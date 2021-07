Vaccinati solo 9000 minori a Messina: hub vaccinali anche nelle scuole INTERVISTA

I minori vaccinati, cioè i soggetti in età scolastica compresi in una fascia di età tra i 12 e i 18 anni non compiuti sono appena 9000 in provincia di Messina. Gli insegnanti vaccinati non superano il 44%. Per questo il commissario Alberto Firenze annuncia l'apertura di hub vaccinali anche nelle scuole. Preoccupa il trend negativo di alcuni comuni come Fiumedinisi. A Stromboli situazione sotto controllo. A Salina nessun focolaio. Ma saranno potenziati i tamponi volontari a Milazzo e sulle isole.

