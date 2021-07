Caso Famiglia Carità a Messina: in arrivo 5 magistrati. Ieri la vicenda alla Camera

In commissione giustizia la vicenda Carità: il lungo iter processuale che a 23 anni dall'alluvione che ha causato quattro vittime non ha portato ad alcun risarcimento. Ieri question time alla presenza del sottosegretario Sisto. A puntare l'indice contro la lentezza dei procedimenti con un'interrogazione al ministro della Giustizia Maria Carla Cartàbia il deputato messinese di Forza Italia Matilde Siracusano e Pierantonio Zanettin capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio. Sul caso specifico nessuna risposta. In arrivo 5 magistrati

