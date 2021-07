Segna il passo il progetto per la riqualificazione del Pilone di Torre Faro. Troppi enti e troppe autorizzazioni da mettere assieme. Resta ancora al palo l'avviso pubblico del Comune che cerca investitori privati. L'enorme traliccio sarà comunque illuminato con postazioni fisse entro un mese. Il Pilone era stata l'ultima tappa dei raid del drone di “maipiù scempi”. In arrivo, intanto, lavori per gli impianti di illuminazione per quasi due milioni di euro.

