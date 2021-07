Messina, Irccs Neurolesi Bonino Pulejo. Si conclude l'incarico del Prof. Bramanti

Dopo 15 anni il prof. Placido Bramanti ha concluso il suo incarico di direttore scientifico dell'Irccs Neurolesi Bonino Pulejo, alla scadenza del terzo mandato. Stamattina il passaggio di consegne momentaneo al suo vice e grandi momenti di commozione per la lunga carriera che, grazie al suo intuito e alle persone che lo hanno sostenuto, ha visto crescere dal 1992 ad oggi il Centro per lo Studio e il trattamento dei Neurolesi Lungodegenti della proprietà di Casazza donata dal senatore Uberto Bonino e dalla moglie Maria Sofia Pulejo. Momenti celebrativi con l'intitolazione delle tre palestre per la neuroriabilitazione a Nino Calarco, Giovanni Morgante e Vittorio Causarano.

