Oggi primo giorno (dalle 8 alle 20) di tamponi all'ex Gasometro. Una ripartenza a pieno regime voluta dalla Regione e attuata dall'Asp peloritana, che ha messo in campo le forze necessarie per far fronte alla mole di richieste che arrivano e arriveranno per tutto il periodo estivo. E' possibile eseguire l'esame su prenotazione. E intanto Messina, per due giorni di seguito, ha registrato zero contagi, mentre risultano ancora 366 i positivi in città e provincia.

