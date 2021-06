Da domani via ad una serie di interventi di scerbature in alcuni tratti di vie del centro città. Un intervento urgente affidato dal Comune a MessinaServizi. In questo momento però manca totalmente una programmazione per questi servizi e i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Marciapiedi e strade pieni di erbacce, aiuole incolte, sporcizia.

© Riproduzione riservata