Dopo l'introduzione del biglietto integrato, avvenuta poco più di un mese fa, la Metroferrovia sembra avere maggiore appeal sui messinesi tanto che si è registrato un piccolo incremento di utenza del 10% nei treni in partenza al mattino da Giampilieri e quello delle 13:45 da Messina. In attesa del dato ufficiale della regione, questa proiezione è incoraggiante anche per l'implementazione del servizio che da questo mese può contare su 5 coppie di treni in più.

© Riproduzione riservata