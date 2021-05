Parte da oggi al tribunale dei minori un servizio di psicologia per assistere e supportare i ragazzi del circuito penale soprattutto in relazione allo stress post Covid. Il provvedimento è scaturito dopo un incontro svoltosi ieri nella sede degli uffici giudiziari di viale Europa durante il quale si è deciso di creare a Messina la prima comunità terapeutica assistita per minori.

