Operazione "Market place" a Messina, il video le palazzine dello spaccio a Giostra

La polizia di Messina ha eseguito decine di misure cautelari a carico di appartenenti a due organizzazioni criminali, dedite al traffico di sostanze stupefacenti, attive nel rione cittadino di Giostra, teatro di una guerra tra i clan degli Arrigo e dei Bonanno per il controllo del territorio e del mercato della droga. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile della questura messinese, hanno consentito di far luce su alcuni tentati omicidi, a colpi d’arma da fuoco, fra il 2016 e il 2017, riconducibili a contrasti per affermare il proprio controllo sul mercato della droga a Giostra. Circa 350 i poliziotti impiegati per l’operazione denominata "Market Place", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina.

Secondo gli inquirenti i due clan erano in grado di "movimentare grosse quantità di vari tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana, hashish e skunk) e di gestire una capillare distribuzione delle droghe, attraverso numerosi pusher", sia nell’area metropolitana della città dello stretto che in provincia. Le intercettazioni telefoniche e ambientali, la visione delle immagini delle telecamere di osservazione, i servizi sul territorio e i numerosi riscontri all’attività di spaccio (oltre 1.000 gli episodi di cessione documentati) hanno, difatti, portato all’emersione di una vera e propria "centrale dello spaccio" nel plesso di case popolari di via Seminario Estivo. Numerosi i pentiti che hanno collaborato all’indagine.

Alcuni degli indagati sono finiti in carcere, altri agli arresti domiciliari. Disposto per altri l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sequestrati inoltre appartamenti, garage-cantine, auto, moto e denaro.

