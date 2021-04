La campagna vaccinale in città ha ripreso il suo andamento lento e per incentivare le somministrazioni sempre alle categorie previste si ricorda che da ieri ogni giorno in tutta la Sicilia, gli over 80, potranno vaccinarsi senza prenotazione nei vari centri e negli ospedali. Oggi ancora un decesso. Un uomo di 66 anni di Barcellona Pozzo di Gotto che ha perso la vita al Policlinico.

