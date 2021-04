Anche a Messina oggi la protesta regionale dei lavoratori forestali. Insieme alle federazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato davanti la Prefettura per chiedere risposte al governo regionale. Sono stagionali da sempre, l'emergenza Covid ha ridotto le loro giornate di lavoro e adesso chiedono certezze su quando potranno riprendere. In ballo anche gli interventi per la prevenzione degli incendi.

