All’ospedale Papardo è stato eseguito per la prima volta un intervento mininvasivo per ridurre la pressione sanguigna nelle persone con ipertensione molto alta e non curabile attraverso i farmaci. La nuova procedura è stata attuata su due pazienti nell’Unità Operativa di Cardiologia, diretta dal dott. Giovanni Consolo con l’equipe di Cardiologia Interventistica.

© Riproduzione riservata