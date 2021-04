Zona falcata a Messina, caccia agli inquinanti

Il movimento cinquestelle messinese punta sul rilancio della zona falcata. Oggi quasi l'intero quartier generale dei pentastellati era presente nella sede dell'Autorità di sistema per la firma della convenzione tra Autority e Sogesid, società in House dello Stato, per la caratterizzazione di quella porzione di territorio. La bonifica del sito che costerà cinquecentomila euro, diventa propedeutica a qualsiasi progetto: dalla realizzazione di strutture turistiche, all'acquario, ai siti culturali. Il sottosegretario Barbara Floridia: “La zona falcata gioiello dall'inestimabile valore da restituire ai messinesi”.

