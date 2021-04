Messina, una famiglia contagiata dalla variante nigeriana. In corso il tracciamento dell'Asp

Una famiglia messinese è stata contagiata dalla variante nigeriana del Covid 19. Il ceppo era stato identificato in Sicilia per la prima volta lo scorso mese di marzo proprio nella città dello Stretto su un ragazzo della Guinea che era stato ricoverato al Policlinico. Adesso questo contagio, identificato dal Laboratorio di Microbiologia del Policlinico, cambia un po' le cose perché il contesto è ovviamente diverso: si tratta di una giovane famiglia messinese, padre, madre e bimbo di sei mesi. E' in corso il tracciamento da parte dell'Asp per risalire ai contatti tra i componenti della famiglia e altri soggetti nei giorni precedenti.

