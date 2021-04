Da oggi nelle postazioni dell'hub in Fiera anche i medici di famiglia. Con grande entusiasmo e voglia di essere ancora una volta in prima linea in questa battaglia contro il Covid sono pronti a dare il massimo contributo alla campagna vaccinale. Sia negli hub che nei loro studi medici, sono certi di poter dare un ulteriore slancio alle vaccinazioni, soprattutto in quelle domiciliari per i pazienti più anziani. Li abbiamo ascoltati.

