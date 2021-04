Messina: svincoli autrostradali, in arrivo una estate "infernale" di code

Sarà un'altra estate d'inferno quella che attende gli automobilisti e i pendolari della Messina-Palermo. Le rampe comunali, nuove, ma pericolose secondo quando accertato dai tecnici di palazzo Zanca quasi un anno fa, non saranno messe in sicurezza prima della fine dell'anno. E per lo svincolo di Giostra, competenza dell'autostrada, la data di consegna di giugno è saltata. E' quanto è emerso ieri durante la puntata di Scirocco presente l'assessore alle Opere pubbliche Salvatore Mondello.

