Vaccini in chiesa il Sabato Santo, ma non nella diocesi di Messina. A Patti in 18 parrocchie

Nelle chiese di Messina non si faranno vaccinazioni domani, giorno del Sabato Santo, come previsto in tante altre diocesi siciliane grazie a un appello fatto circa un mese fa dal presidente della Regione Musumeci alla Conferenza episcopale Siciliana.

“Nell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela non sarà conferito il vaccino anti Covid-19 nella giornata del Sabato Santo” ha, infatti, comunicato la Curia messinese con una nota in cui si annuncia anche che “l’arcidiocesi si è resa disponibile a concordare altre date per l’istituzione di un servizio e non per un’attività occasionale, nel rispetto degli accordi presi con le Autorità sanitarie”. Ecco cosa avverrà nella diocesi di Patti con 18 parrocchie aderenti.

© Riproduzione riservata