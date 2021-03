Messina, quindici classi della scuola "Pascoli-Crispi" in dad. Sanificazione alla "Beata Eustochia"

Il virus continua a correre nelle scuole. E il rischio che quando si manifesta si tratti di variante come dicono gli esperti è più che concreto. Una docente contagiata al comprensivo Pascoli Crispi. Quindici classi della scuola media in dad. Restano in classe elementari e infanzia che hanno ingressi superati. Molte classi resteranno a distanza. Un contagio anche alla Beata Eustochia che sino a martedì resta chiusa per sanificazione. Attivazione delle mense sempre più difficile.

