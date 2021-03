I rider messinesi manifesteranno venerdì alle 19 a piazza Cairoli per chiedere condizioni di lavoro più dignitose ed il riconoscimento di diritti ancora sconosciuti. L'iniziativa è organizzata dal gruppo “Riders union Messina” che chiede ai cittadini il 26 marzo in segno di solidarietà di non utilizzare servizi di consegna a domicilio tramite app.

© Riproduzione riservata