Restano osservate speciali le scuole messinesi. L'istituto Antonello ufficialmente in dad per tutta la prossima settima attende i risultati dei tamponi effettuati ieri ma rischia di restare a distanza sino ad aprile. A Villa Lina restano in dad due dei cinque plessi che erano stati chiusi per Covid.

Ma il direttore generale dell'Asp Dino Alagna ipotizza che nelle prossime settimane la didattica a distanza venga estesa a molte altre scuole.

