Il focolaio della ludoteca “Il tempio dei bimbi” sta tenendo banco in queste ore soprattutto per le conseguenze che la situazione, sfuggita di mano, sta provocando. In pratica il contagio si sta estendendo alle scuole che molti di questi bambini frequentano. Due gli istituti comprensivi interessati: il Manzoni e l'Enzo Drago, con 30 classi che da lunedì saranno in didattica a distanza.

