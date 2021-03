Messina ZPS: necessario sbloccare l'edilizia

L'edilizia a Messina, nella Zone a Protezione Speciale, che rappresentano circa il 75% della superficie cittadina, rimane parzialmente bloccata. L'unico modo per rimettere ordine in una situazione che sta mettendo a rischio tutto il sistema edilizio della città è rappresentato da uno studio da presentare all'assessorato all'ambiente per riperimetrare le ZPS con l'ausilio di ordini professionali e associazioni ambientalistiche. Ieri un sopralluogo sui luoghi oggetto del vincolo con funzionari regionali e ordini professionali della città.

