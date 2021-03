Corre ai ripari la Regione sul disguido che riguardava i vaccini per le scuole parificate della città. Arriva la circolare che diversi istituti non avevano mai ricevuto e che chiedeva l'invio di dettagliati elenchi. Un centinaio di persone interessate. Resta il nodo degli over 65. Ancora contagi ai comprensivi. Quattro positivi alla Salvo D'Acquisto. Tre classi in Dad.

© Riproduzione riservata