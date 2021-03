Scuole a Messina, tra contagi e presenze al 75%: in dad una classe della Pascoli-Crispi

Poche le scuole che oggi sono partite al 75% così come prevede la circolare dell'assessore all'Istruzione Lagalla. Primo a partire il liceo Maurolico che punta sulla rotazione delle classi. Molti partiranno la prossima settimana. All'Atm nessuna comunicazione per l'eventuale attivazione di nuove linee. In dad per un contagio una classe della primaria della Pascoli-Crispi. Tamponi il 7 marzo. Allarme contagio a Malfa. Scuole chiuse a Castell'Umberto dove c'è l'allarme varianti. “Sono solo casi presunti” precisa il direttore generale dell'Asp Alagna.

