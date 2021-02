Oggi è stato un giorno speciale per la grande casa di ospitalità Collereale.

Una sorta di apertura, di rinascita, dopo il periodo più nero della struttura riguardo la pandemia e dopo la seconda ondata, che si è portata via ben 18 anziani dei 150 ricoverati. Adesso tutto sembra appianarsi. Oggi i primi incontri tra genitori e figli dietro il vetro e l'ultimo operatore, che era ancora in ospedale, è ritornato a casa guarito.

