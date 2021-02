I medici di famiglia sono stati presi d'assalto in questi giorni dall'utenza che ha sentito ieri, dai mezzi di comunicazione, dell'intesa raggiunta con il Governo per il loro coinvolgimento nella campagna vaccinale anti Covid. Adesso ogni regione dovrà disciplinare questo accordo e la Sicilia avrà un suo ruolo determinante anche per la nostra città. Solo allora si saprà se e come i medici di famiglia messinesi saranno parte attiva in questa campagna.

